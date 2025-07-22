О фильме: Дождливой ночью четверо незнакомых друг с другом самоубийц после ухода из жизни встречают загадочного незнакомца. Он отвозит их в пустующий отель, где им предстоит провести 7 дней, переосмысливая свою прежнюю жизнь и наблюдая за миром, в котором их уже нет. Запись в тг – @camperbistro