Кинопоказ «Первый день моей жизни»
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Дождливой ночью четверо незнакомых друг с другом самоубийц после ухода из жизни встречают загадочного незнакомца. Он отвозит их в пустующий отель, где им предстоит провести 7 дней, переосмысливая свою прежнюю жизнь и наблюдая за миром, в котором их уже нет. Запись в тг – @camperbistro
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