Кинопоказ «Пена дней» (2013)
Басков пер., 1/3
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюбленные летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живет солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей, и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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