Кинопоказ «Патерсон» (2016)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду – такова магия города - родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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