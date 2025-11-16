Кинопоказ «Париж, когда там жара»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Габриэль устраивается секретарем к эксцентричному писателю, живущему в центре Парижа и терзаемому муками творчества над детективным романом. Помогая ему в работе над книгой, она влюбляется, и теперь муки творчества охватывают их обоих... Бронирование в ТГ
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