О фильме: Габриэль устраивается секретарем к эксцентричному писателю, живущему в центре Парижа и терзаемому муками творчества над детективным романом. Помогая ему в работе над книгой, она влюбляется, и теперь муки творчества охватывают их обоих... Бронирование в ТГ