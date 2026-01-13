Кинопоказ «Пара на праздники»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Они не знакомы, но устали проводить праздники в одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения круглый год. Только сердцу не прикажешь. Бронирование в ТГ
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