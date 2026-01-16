О фильме: Шестнадцатилетняя Поппи Мур — избалованная самовлюбленная девчонка, живущая в Лос-Анджелесе. Когда очередная вечеринка завершается скандалом, отец отправляет Поппи в английскую школу, чтобы привести дочь в чувство. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но учителям не так-то просто противостоять британским школьницам. Наконец, Поппи становится ясно, что плохое поведение ей не поможет, и вместе с новыми подругами она разрабатывает идеальный план побега. Но именно благодаря этому плану она понимает, что, возможно, хочет остаться... Бронирование в ТГ