Кинопоказ «Отель «Гранд Будапешт» (2014)
улица Академика Крылова, 4А
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Вход: покупка блюда/напитка. Запись в директе.* *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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