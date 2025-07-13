Месяц неповторимого дуэта Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо в винтажном баре. О фильме: Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. Вход свободный. Бронь столов по телефону.