Кинопоказ «Один Дома»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/243
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