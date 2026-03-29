Кинопоказ «Обещать – не значит жениться»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Фильм, события которого разворачиваются в Балтиморе, повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Привлекательный мужчина не спешит расстаться со своим статусом холостяка, чем вызывает бурную реакцию своей влюбленной подружки. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/320
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