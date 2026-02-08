О фильме: История о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель... Бронирование в ТГ