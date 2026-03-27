Кинопоказ «Несносные леди»
Социалистическая улица, 21
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие – милые составляющие настоящего женского счастья. А также мужского, если ты – отец-одиночка. И неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное – не сдаваться! Ведь судьба - это большой супермаркет, а не магазин на диване. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/320
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