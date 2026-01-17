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Кинопоказ «Нерв»

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Красивая пара нравится зрителям игры, и они решают, что следующие задания Ви и Иэн должны выполнять только вместе. Ставки растут, задания становятся все опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной воле не получится. Те, кто считают себя игроками, на самом деле всего лишь пешки в руках таинственного сообщества Наблюдателей... Бронирование в ТГ

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