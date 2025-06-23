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Кинопоказ «Навсикая из долины ветров»

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Будущее. После ядерной войны Землю постигла ужасная экологическая катастрофа. Поверхность планеты почти целиком покрывают леса, испускающие в атмосферу ядовитые споры растений. Оставшиеся в живых люди живут в зонах, ещё не покрытых лесами, и периодически сталкиваются с чудовищными насекомообразными монстрами. Долина ветров — одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Им управляет отважная принцесса Навсикая. Но мирное существование Долины ветров нарушается, когда маленькая страна сталкивается с воинственными соседями, которые стремятся воссоздать опасное оружие, способное окончательно уничтожить планету. Вход: заказ блюда или напитка.

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