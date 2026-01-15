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Кинопоказ «Мы — Миллеры»

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Дэвид Кларк — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продаёт и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не остается безнаказанным — он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы. Они отбирают у него наркотики и деньги, и Дэвид оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатиться с поставщиком. Единственный выход — подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Бронирование в ТГ

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