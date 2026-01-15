О фильме: Дэвид Кларк — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продаёт и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не остается безнаказанным — он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы. Они отбирают у него наркотики и деньги, и Дэвид оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатиться с поставщиком. Единственный выход — подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Бронирование в ТГ