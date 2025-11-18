Кинопоказ мультфильм «Вверх!» в Camper
Садовая улица, 62
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
Просмотр любимого мультфильма Pixar — «Вверх!» Трогательная история о мечтах, полётах и доброте — под сидр, еду и уют осеннего вечера. Вход свободный при заказе блюд и напитка. Бронь столика по номеру телефона или написать в ТГ.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи