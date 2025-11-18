Просмотр любимого мультфильма Pixar — «Вверх!» Трогательная история о мечтах, полётах и доброте — под сидр, еду и уют осеннего вечера. Вход свободный при заказе блюд и напитка. Бронь столика по номеру телефона или написать в ТГ.