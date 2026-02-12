Кинопоказ «Мой ангел-хранитель»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Вход: заказ по меню.
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