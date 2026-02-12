О фильме: Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Вход: заказ по меню.