Кинопоказ «Мост в Терабитию»
набережная Чёрной речки, 5
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Про событие
О фильме: Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Оснований для враждебности по отношению друг к друг у Джесса и Лесли более чем достаточно, тем не менее между ними завязывается дружба. Как тут не подружиться, если приходится быть королём и королевой в обнаруженном в лесу волшебном царстве? Вход: заказ по меню.
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