Кинопоказ «Мост в Терабитию» (2006)
Басков пер., 1/3
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Кино
Еда
Про событие
О фильме: Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Оснований для враждебности по отношению друг к другу у Джесса и Лесли более чем достаточно, тем не менее между ними завязывается дружба. Как тут не подружиться, если приходится быть королем и королевой в обнаруженном в лесу волшебном царстве? Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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