О фильме: Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Оснований для враждебности по отношению друг к другу у Джесса и Лесли более чем достаточно, тем не менее между ними завязывается дружба. Как тут не подружиться, если приходится быть королем и королевой в обнаруженном в лесу волшебном царстве? Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.