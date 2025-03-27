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Кинопоказ «Мост в Терабитию» (2006)

Lu. Co.
Басков пер., 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Оснований для враждебности по отношению друг к другу у Джесса и Лесли более чем достаточно, тем не менее между ними завязывается дружба. Как тут не подружиться, если приходится быть королем и королевой в обнаруженном в лесу волшебном царстве? Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

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