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Кинопоказ «Моана»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98

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