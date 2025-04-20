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Кинопоказ «Метрополис» (1927) с живой музыкой

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 4500₽
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Тебя ждёт визуальная поэма о разорванном мире, геометрический балет машин и исповедь о людях, ставших всего лишь дополнением к механизмам. О фильме: Метрополис — город будущего, разделен на две части. Под землей находятся жилища рабочих, над ними цеха с машинами. В верхнем городе расположены офисы, богатые кварталы и сады развлечений. Вся власть в городе принадлежит магнату Иогану Фендерсону. Его сын — Фредер догадывается о несправедливости, царящей в метрополисе. Спустившись в машинную зону, Фредер приходит в ужас: он видит страшного Молоха, пожирающего людей. Не в силах смириться с увиденным, он начинает борьбу со злом. Программа: 18:30 — сбор гостей; 19:00 — выступление кинокритика Натальи Прудниковой; 19:30 — показ фильма Фрица Ланга «Метрополис» (вирированной версии Джорджио Мородера, 1984) под аккомпанемент квартета. Билеты можно приобрести только онлайн. Вернуть билеты можно не позднее, чем за сутки до начала мероприятия.

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