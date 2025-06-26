Кинопоказ «Месть от кутюр»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Гламурная женщина возвращается в родной город, откуда уехала ещё ребенком после обвинения в убийстве. Жители городка сначала не принимают её, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению кроить безупречные наряды. Вход: заказ блюда или напитка.
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