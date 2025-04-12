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Кинопоказ «A lumine motus / Меня приводит в движение свет» + обсуждение с оператором

Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2 (пом. 208)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

Документальный фильм о микрокосмосе у нас под ногами. Ты узнаешь, как растения борются, чувствуют, видят и даже будто бы слышат, какими событиями наполнена жизнь пауков, какая партия в этом оркестре предусмотрена для человека и многое другое. Оператор фильма Анна Романюта расскажет о процессе съёмок и о том, с какими трудностями столкнулась команда. Продолжительность – 2,5- 3 часа. Обрати внимание: вход – за донат.

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