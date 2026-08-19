Кинопоказ «Мементо»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Мужчина собирает по кусочкам правду об убийстве своей жены из разрозненных улик, но чем глубже он погружается в расследование, тем очевиднее становится, что его собственная память манипулирует им не меньше, чем те, кого он преследует. Английский язык, русские субтитры.
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