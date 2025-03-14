Кинопоказ «Мелочи жизни» (2024) с психологом
Дом кино, Караванная улица, 12
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм представит и обсудит Наталья Керре - психолог, автор научно-популярных книг, блогер.
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