Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Он — один из самых успешных артистов всех времён, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королём поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлётов и падений на пути к головокружительной славе. Английский с русскими субтитрами. 5 сентября в 11:15 6 сентября в 21:00