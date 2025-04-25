Тебя ждёт уютный вечер в душевном стиле бабушкиного дома с авторской кухней, вином и культовой комедией. О фильме: Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером. Бронь по телефону.