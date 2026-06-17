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Кинопоказ «Марк глазами Софии»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и создания собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна-лето 2024, архивные съёмки Нью?Йорка 1970-1990?х и доверительные разговоры в рассказ о дружбе, вдохновении и моде. Английский с русскими субтитрами. Гость: Ксения Гощицкая Креативный директор Собака.ru, диджей и студентка киношколы «Сеанс».

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