Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и создания собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна-лето 2024, архивные съёмки Нью?Йорка 1970-1990?х и доверительные разговоры в рассказ о дружбе, вдохновении и моде. Английский с русскими субтитрами. Гость: Ксения Гощицкая Креативный директор Собака.ru, диджей и студентка киношколы «Сеанс».