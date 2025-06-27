Кинопоказ «Мария-Антуанетта»
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Блестящая и трагическая судьба французской королевы Марии-Антуанетты будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак в 15 лет - и с кем! - с наследником самого Людовика XV! Вступление на французский трон в 19 и полная бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная, ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской черни. Историки говорят, что Мария-Антуанетта поплатилась головой за то, что ненавидела и не понимала простой народ. Но тогда придется признать, что эта остроумная и незаурядная женщина была примитивной стервой! У авторов данного фильма есть другая версия, которая призвана пролить свет на все тёмные места биографии самой знаменитой королевы в истории Франции... Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «Купить билет» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/89
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