О фильме: Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo