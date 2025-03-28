Кинопоказ «Мамма Mia!» (2008)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи