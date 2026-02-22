О фильме: Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти? Фильм демонстрируется в дубляже.