Кинопоказ «Малхолланд Драйв»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти? Фильм демонстрируется в дубляже.
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