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Кинопоказ «Малхолланд Драйв»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти? Фильм демонстрируется в дубляже.

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