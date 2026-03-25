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Кинопоказ «Малена»

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют её по пятам и грезят о ней. «Мне было 13, когда я увидел её впервые. Прошло время, я любил многих женщин, и когда мы были близки, они спрашивали: буду ли я помнить их? И я говорил: да, я буду помнить вас. Но единственная, кого я никогда не забуду - та, которая никогда не спрашивала. Малена». Бронирование в ТГ

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