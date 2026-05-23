Кинопоказ «Любовные похождения блондинки»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Девушка по имени Андула живёт в провинциальном промышленном городке, где на одного парня приходится 16 невест. На танцах она знакомится с Милдой — симпатичным юным музыкантом из Праги. Они проводят вместе ночь, но парень никак не мог ожидать, что его случайная знакомая приедет повидаться с его родителями... Чешский язык, русские субтитры
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