О фильме: Девушка по имени Андула живёт в провинциальном промышленном городке, где на одного парня приходится 16 невест. На танцах она знакомится с Милдой — симпатичным юным музыкантом из Праги. Они проводят вместе ночь, но парень никак не мог ожидать, что его случайная знакомая приедет повидаться с его родителями... Чешский язык, русские субтитры