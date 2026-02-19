Кинопоказ «Любовь по правилам и без»
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Пожилой функционер музыкальной индустрии Гарри Сэнборн питает нежные чувства к молоденькой Марин. Однажды у Гарри случается сердечный удар в доме матери его любовницы Эрики. В спешке для Гарри вызывают врача. Но приехавший на вызов доктор, так же, как и его пациент, внезапно влюбляется в Эрику. Вход: заказ по меню.
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