О фильме: Пожилой функционер музыкальной индустрии Гарри Сэнборн питает нежные чувства к молоденькой Марин. Однажды у Гарри случается сердечный удар в доме матери его любовницы Эрики. В спешке для Гарри вызывают врача. Но приехавший на вызов доктор, так же, как и его пациент, внезапно влюбляется в Эрику. Вход: заказ по меню.