Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Прославленный режиссёр Эстебан Мартинес, чья карьера давно обросла легендами о таланте, насилии и разрушительных излишествах, приглашает дочь Эмилию в новый фильм, обещая помочь её застопорившейся актёрской карьере. Совместная работа на съёмочной площадке даёт им шанс восстановить утраченную близость, но одновременно возвращает к болезненным воспоминаниям и старым обидам, которые так и не были прожиты до конца. Гость: Александра Плотникова. Искусствовед, основательница школы по истории искусства Hack!Art