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Кинопоказ «Лука»

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик Лука проводит в красивом приморском городке на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок. Вход: заказ по меню.

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