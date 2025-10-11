Фильм — часть программы Mental Health Film Festival, первого международного фестиваля, посвящённого ментальному здоровью. О фильме: «Моя мама ушла из жизни 10 августа 2020 года. Опираясь на то, что я нахожу в её ящиках, на рассказы друзей и семьи, а также на собственные воспоминания, я заполняю пустоту, которую она оставила, используя все выразительные средства кино. Это фрагментированное путешествие, собранное из разных времён, чтобы попытаться понять мир, который стал для неё чужим». Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.