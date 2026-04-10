Кинопоказ «Лило и Стич»
Социалистическая улица, 21
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Забота о шестилетней Лило Пелекаи легла на плечи её старшей сестры Нани. Нани приходится много работать, и поэтому девочка часто остаётся одна. Однажды соседка советует взять в приюте собаку, чтобы помочь девочке справиться с одиночеством. Однако из приюта Лило забирает милого инопланетянина вместо собаки. Девочка даёт новому питомцу кличку Стич, но на родной планете его прозвали Эксперимент 626. Он — беглец от галактической полиции и продукт генетических экспериментов, который отличается склонностью к разрушениям, способностью к быстрому обучению и почти полной неуязвимостью. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/345
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