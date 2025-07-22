Кинопоказ «Леди и бродяга»
Социалистическая улица, 21
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Кино
Еда
Про событие
Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак - породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Надетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству. Но на улице её поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришёл пес Бродяга, благородство которого было не в породе, а в душе. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98
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