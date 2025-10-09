Кинопоказ «Алладин»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешён лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158
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