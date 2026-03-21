О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюблённым успех начинает подтачивать их отношения. Бронирование в ТГ