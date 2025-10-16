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Кинопоказ «Круэлла»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Великобритания, 1960-е годы. Эстелла была необычным ребёнком, и особенно трудно ей было мириться со всякого рода несправедливостью. Вылетев из очередной школы, она с мамой отправляется в Лондон. По дороге они заезжают в особняк известной модельерши по имени Баронесса, где в результате ужасного несчастного случая мама погибает. Добравшись до Лондона, Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла никак не может оставить мечту сделать карьеру в мире моды. Хитростью устроившись в фешенебельный универмаг, девушка привлекает внимание Баронессы, и та берёт её к себе в штат дизайнеров. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158

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