О фильме: Её жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Девушка ударяется головой и обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову. Вход: заказ по меню.