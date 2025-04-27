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Кинопоказ «Красотка на всю голову» (2018)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Её жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажёра. Девушка ударяется головой и обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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