Кинопоказ «Красотка на всю голову» (2018)
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Её жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Девушка ударяется головой и обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову. Вход свободный при заказе напитка и блюда. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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