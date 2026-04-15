Кинопоказ «Красота по-американски»
John Doe, улица Пестеля, 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице. Терзаемый душевными муками Лестер впадает в депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу, и эта страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и желаний и готов снова радоваться красоте. Бронь в ТГ
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