О фильме: Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице. Терзаемый душевными муками Лестер впадает в депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу, и эта страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и желаний и готов снова радоваться красоте. Бронь в ТГ