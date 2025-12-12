Кинопоказ «Красавица и Чудовище»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной меланхолии. Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень несчастно, а в его груди бьётся доброе сердце. Белль всё больше проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря пылкому сердцу и храбрости, она преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. Но это произойдёт, только если его сможет полюбить прекрасная девушка. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/243
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