Кинопоказ «Кот в сапогах» (2011)
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Кот в сапогах объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца. Вход: заказ блюда или напитка.
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