В рамках международного кинофестиваля и бесплатного показа «Кино без барьеров» ты увидишь документальный фильм из Мексики и сможешь обсудить его с командой фестиваля. «Концерт для других рук» – это неспешное документальное кино, в котором мы наблюдаем за жизнью творческой мексиканской семьи, отношениями отца и сына, их репетициями и поездкой в Японию. О фильме: В семье известного пианиста появился необычный ребенок. У мальчика иное строение рук и нетипичный слух, что не мешает ему осваивать игру на фортепиано. Чтобы расширить репертуар сына, отец сочиняет для него фортепианный концерт. «Кино без барьеров» — инклюзивный проект от общественной организации «Перспектива», который объединяет авторов, создающих кино о жизни людей с инвалидностью.