ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Концерт для других рук»

Огурцы
Наб. реки Фонтанки наб. 96

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино

Про событие

В рамках международного кинофестиваля и бесплатного показа «Кино без барьеров» ты увидишь документальный фильм из Мексики и сможешь обсудить его с командой фестиваля. «Концерт для других рук» – это неспешное документальное кино, в котором мы наблюдаем за жизнью творческой мексиканской семьи, отношениями отца и сына, их репетициями и поездкой в Японию. О фильме: В семье известного пианиста появился необычный ребенок. У мальчика иное строение рук и нетипичный слух, что не мешает ему осваивать игру на фортепиано. Чтобы расширить репертуар сына, отец сочиняет для него фортепианный концерт. «Кино без барьеров» — инклюзивный проект от общественной организации «Перспектива», который объединяет авторов, создающих кино о жизни людей с инвалидностью.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста