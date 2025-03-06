О фильме: Экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности - дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она ещё не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое чёрное платье, и звалась Габриэль Шанель. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo